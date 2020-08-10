Новый фильм с Расселом Кроу в главных ролях стал лидером российского проката с 6 по 9 августа. Триллер «Неистовый» собрал 9,35 млн рублей.
По сюжету картины «Неистовый» женщина по имени Рэйчел сталкивается на дороге с мужчиной, которого она обогнала на светофоре. Незнакомец оказывается сталкером и начинает охоту на главную героиню и ее близких.
Второе место по кассовым сборам занял австралийско-британский фильм «Побег из Претории» режиссёра Фрэнсиса Аннана. Он заработал за тот же период 5,22 млн рублей. Третьим в рейтинге оказался комедийный боевик «Мой шпион» Питера Сигала с результатом в 3,65 млн рублей.
Ранее "Рамблер" рассказывал о неудачных дублях, которые в итоге стали важной частью фильма.