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Названа лучшая романтическая комедия в истории 

Анастасия Иванова 1 час назад
Названа лучшая романтическая комедия в истории
Фото: Кадр из фильма «Когда Гарри встретил Салли»
Издание The Independent опубликовало рейтинг лучших романтических комедий за всю историю кинематографа.
Первое место в списке занял фильм «Когда Гарри встретил Салли», где главные роли сыграли Билли Кристалл и Мэг Райан.
Второй оказалась картина «Вам письмо» 1998 года. Третье место досталось фильму Вуди Аллена «Энни Холл».
Кроме того, в рейтинг лучших попали ромкомы «Филадельфийская история», «Скажи что-нибудь», «День сурка», «Ноттинг-Хилл», «Свадьба лучшего друга», «Квартира» и «10 причин моей ненависти».
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы лучшие сиквелы в истории.
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Фильмы , Вам письмо , Свадьба лучшего друга , Филадельфийская история , Квартира , 10 причин моей ненависти , День сурка
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