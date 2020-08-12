Названа лучшая романтическая комедия в истории 

Издание The Independent опубликовало рейтинг лучших романтических комедий за всю историю кинематографа.
Первое место в списке занял фильм «Когда Гарри встретил Салли», где главные роли сыграли Билли Кристалл и Мэг Райан.
Второй оказалась картина «Вам письмо» 1998 года. Третье место досталось фильму Вуди Аллена «Энни Холл».
Кроме того, в рейтинг лучших попали ромкомы «Филадельфийская история», «Скажи что-нибудь», «День сурка», «Ноттинг-Хилл», «Свадьба лучшего друга», «Квартира» и «10 причин моей ненависти».
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