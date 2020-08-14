Кинотеатры стремительно нищают после карантина 

Видео рассказывает о буднях кинотеатров, которые простояли закрытыми несколько месяцев. Десять дней назад заведения открыли двери для киноманов, однако кассу пополнить таким образом не удалось: по сообщениям владельцев за прошедшие дни кинотеатры заработали лишь 5 процентов от привычной выручки. Август традиционно считается месяцем неудачным для прокатчиков, а из-за шахматной рассадки кинотеатры продают в два раза меньше билетов.