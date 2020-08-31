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Как из Высоцкого сделали робкого неудачника 

Елена Красовская 10 часов назад
Видео рассказывает историю создания мелодрамы «Единственная», которая вышла в 1975 году. Главную роль в нём сыграла молодая актриса Елена Проклова, которая уже хорошо была знакома зрителям: Елена дебютировала в кино ещё девочкой и стала настоящей любимицей публики. Две других главных роли сыграли Владимир Высоцкий и Валерий Золотухин. Кто придумал сделать из Высоцкого робкого неудачника и в кого на самом деле влюбился на площадке Золотухин, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал про фильмы с Высоцким, которые стоит пересмотреть.
Фильмы , Видео , Валерий Золотухин , Елена Проклова
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