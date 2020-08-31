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Российский боевик возглавил прокат в России и СНГ 

Мира Маркина 2 часа назад
Российский боевик возглавил прокат в России и СНГ
Фото: Кадр из фильма "Вратарь Галактики"
Кинолента Джаника Фанзиева "Вратарь Галактики" возглавила прокат в России и СНГ со сборами 37,4 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.
Сюжет фильма разворачивается в 2071 году. За матчами по космоболу наблюдает вся галактика. Однако главный герой Антон не увлечен этой игрой: юноша пытается найти работу и помочь своей семье. Но внезапно у него появляются сверхспособности, и он становится игроком в космобол. Главную роль в боевике исполнил Евгений Романцов.
На втором месте рейтинга оказался американский фильм "Гренландия". Третью строчку занял боевик "Поезд в Пусан 2: Полуостров".
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о самых успешных российских фильмах в зарубежном прокате.
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Фильмы , Евгений Романцов
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