Российский боевик возглавил прокат в России и СНГ 

Кинолента Джаника Фанзиева "Вратарь Галактики" возглавила прокат в России и СНГ со сборами 37,4 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Сюжет фильма разворачивается в 2071 году. За матчами по космоболу наблюдает вся галактика. Однако главный герой Антон не увлечен этой игрой: юноша пытается найти работу и помочь своей семье. Но внезапно у него появляются сверхспособности, и он становится игроком в космобол. Главную роль в боевике исполнил Евгений Романцов

На втором месте рейтинга оказался американский фильм "Гренландия". Третью строчку занял боевик "Поезд в Пусан 2: Полуостров".