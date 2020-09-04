Российский фильм возглавил американский рейтинг

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Недавно в прокат вышел новый российский фильм «Спутник», который получил небывалый успех у иностранных зрителей. Картина попала в американский топ iTunes. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Ранее дебютная лента Егора Абраменко прокатывалась в кинотеатрах США. Попав в каталог iTunes, картина заняла первое место в категории «Хоррор» и пятое в разделе «Кино». Это первый российский фильм, попавший в топ-5 американского сервиса и возглавивший его.

«Коллеги внимательно подошли к маркетингу, представили "Спутник" инфлюенсерам, от которых фильм получил невероятные отзывы»,