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Российский фильм впервые занял первое место в американском рейтинге 

Анастасия Иванова 21 минуту назад
Российский фильм возглавил американский рейтинг
Фото: Кадр из фильма «Спутник»
Недавно в прокат вышел новый российский фильм «Спутник», который получил небывалый успех у иностранных зрителей. Картина попала в американский топ iTunes. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Ранее дебютная лента Егора Абраменко прокатывалась в кинотеатрах США. Попав в каталог iTunes, картина заняла первое место в категории «Хоррор» и пятое в разделе «Кино». Это первый российский фильм, попавший в топ-5 американского сервиса и возглавивший его.

«Коллеги внимательно подошли к маркетингу, представили "Спутник" инфлюенсерам, от которых фильм получил невероятные отзывы»,

— поделился Михаил Врубель, продюсер студии «Водород».
Кроме того, картина представлена на более чем 13 международных фестивалях, включая Tribeca. По мнению продюсера Hype Film Ильи Стюарта, это обещает долгую жизнь фильму.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Роберт Дауни-младший объявил об уходе из Marvel.
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Фильмы , Илья Стюарт , Егор Абраменко , Михаил Врубель , Lenta.ru
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