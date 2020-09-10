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Состоялся онлайн-релиз фильма Евгения Григорьева «Про рок» 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Состоялся онлайн-релиз фильма «Про рок»
Фото: Кадр из фильма «Про рок»
10 сентября состоялся онлайн-релиз фильма Евгения Григорьева «Про рок». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в распоряжение редакции «Рамблера».
Фильм рассказывает историю трех музыкантов, которые идут к своей мечте, сталкиваясь при этом с привычными каждому проблемами.
Картина вышла еще в 2017 году, однако до сих пор не была представлена на цифровых площадках. Теперь с 10 сентября фильм можно будет увидеть на платформах nonfiction.film, Okko и IVI, а с 24 сентября — на START.
В онлайн-кинотеатрах будет представлена режиссерская версия картины, отличающаяся от прокатной на 12 минут.
Ранее «Рамблер» писал о том, чторежиссер показал последний день съемок Клюева.
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Фильмы , Евгений Григорьев
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