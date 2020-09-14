Вульгарные сцены из фильмов, которые зрители не увидели 

Смотрите видео и узнайте об эпизодах, которые отсняли создатели кинокартин, но которые зрители никогда не увидят. Сценаристы и режиссёры порой готовы добавить в ленту пикантности или жестокости, чтобы собрать как можно больше денег. Но далеко не всегда такие задумки приветствуют продюсеры, ведь неоднозначные моменты могут понизить рейтинг фильма или вызывать возмущение пуритан. Ролик рассказывает об эпизодах, над которыми потрудились авторы, но которые не вошли в финальные варианты блокбастеров.