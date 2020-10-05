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Что происходило на съемках «Москва слезам не верит» 

Елена Красовская 13 часов назад
Ролик рассказывает, что происходило на съёмочной площадке мелодрамы «Москва слезам не верит» (1979). Сегодня эта картина входит в золотой фонд советского кино, она не только стала хитом в нашей стране, но и сумела завоевать главную кинематографическую награду мира — премию «Оскар». Правда, когда лента снималась, актёры и предположить не могли, что их творение будет ждать такой огромный успех и долгая жизнь. Какими были съёмки, узнайте из видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как из-за фильма «Летят журавли» Баталов чуть не лишился профессии и жизни.
Фильмы , Видео , Оскар , Москва слезам не верит , Летят журавли
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