Как в Казахстане отреагировали на сиквел «Бората» 

В 2006 году состоялась премьера комедии "Борат" о казахстанском ведущем, который отправляется в США. Недавно стало известно , что у фильма будет продолжение. Его выход запланирован на конец октября. "Рамблер" рассказывает, что думают о сиквеле жители Казахстана.

Премьера первой части фильма еще 14 лет назад вызвала у многих негативную реакцию. "Борат" не выпустили в прокат в Казахстане, а сайт комедии заблокировали.

Сейчас в социальных сетях развернулась активная кампания против сиквела. В Twitter даже создали специальный хештег #CancelBorat. Жители Казахстана выступили против пародии на их культуру и сочли выход фильма за оскорбление.

Кадр из трейлера к фильму "Борат 2"

Они обвинили создателей картины в расизме по отношению к их нации и призвали ее бойкотировать.

"До сих пор не понимаю, как можно снимать такой фильм. По сути, это ложное толкование и издевательство над всей среднеазиатской страной",

"Казахстан — не вымышленная страна, это настоящая страна, и смеяться над целой нацией совсем не смешно",

"Кто дал ему право так неуважительно плевать в нашу культуру?",

"Америка: конец расизму, нужно быть толерантным!

Также Америка: выпускают вторую часть фильма унижения Казахстана "Борат 2". В этом недофильме показывают, что все казахи дикие и необразованные".

Пользователи также вспомнили, как столкнулись со стереотипами о себе после выхода фильма в 2006-м:

"Люди смеялись и смеялись надо мной и моими товарищами из Казахстана".

Однако некоторые пользователи посчитали, что это всего лишь комедия, и жителям Казахстана не хватает самоиронии: