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Как в Казахстане отреагировали на сиквел «Бората» 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Как в Казахстане отреагировали на сиквел «Бората»
Фото: Кадр из фильма "Борат"
В 2006 году состоялась премьера комедии "Борат" о казахстанском ведущем, который отправляется в США. Недавно стало известно, что у фильма будет продолжение. Его выход запланирован на конец октября. "Рамблер" рассказывает, что думают о сиквеле жители Казахстана.
Премьера первой части фильма еще 14 лет назад вызвала у многих негативную реакцию. "Борат" не выпустили в прокат в Казахстане, а сайт комедии заблокировали.
Сейчас в социальных сетях развернулась активная кампания против сиквела. В Twitter даже создали специальный хештег #CancelBorat. Жители Казахстана выступили против пародии на их культуру и сочли выход фильма за оскорбление.
Кадр из трейлера к фильму "Борат 2"
Они обвинили создателей картины в расизме по отношению к их нации и призвали ее бойкотировать.

"До сих пор не понимаю, как можно снимать такой фильм. По сути, это ложное толкование и издевательство над всей среднеазиатской страной",


"Казахстан — не вымышленная страна, это настоящая страна, и смеяться над целой нацией совсем не смешно",


"Кто дал ему право так неуважительно плевать в нашу культуру?",


"Америка: конец расизму, нужно быть толерантным!


Также Америка: выпускают вторую часть фильма унижения Казахстана "Борат 2". В этом недофильме показывают, что все казахи дикие и необразованные".

Пользователи также вспомнили, как столкнулись со стереотипами о себе после выхода фильма в 2006-м:

"Люди смеялись и смеялись надо мной и моими товарищами из Казахстана".

Однако некоторые пользователи посчитали, что это всего лишь комедия, и жителям Казахстана не хватает самоиронии:

"Это действительно забавный фильм, нужно уметь смеяться над собой, много фильмов снимают о русских в США, и никто не говорит, что они обижены".

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Комментарии 4
Фильмы , Борат
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