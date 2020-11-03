Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Прямой эфир ТВ

Почему Фаина Раневская не ладила с Пляттом 

Елена Красовская 3 часа назад
Смотрите видео и узнайте, как снимали советскую комедию «Лёгкая жизнь». Ленту снял режиссёр Вениамин Дорман в 1964 году, а роли в ней сыграли звёзды советского кино. Однако лидером проката она н стала, хотя зрителям понравилась. Отчасти потому, что в фильме показали не совсем типичную для комедий историю — жизнь ловкого предпринимателя, занимающегося теневым бизнесом. Как Дорман решил пригласить Веру Марецкую. Фаину Раневскую и Ростислава Плятта в незатейливую картину, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, за что Высоцкого хотели снять с роли в фильме «Стряпуха».
Фильмы , Видео , Вера Марецкая , Фаина Раневская , Вениамин Дорман , Ростислав Плятт
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что стало со звездами комедии «Укрощение строптивого»
10:09
Что стало со звездами комедии «Укрощение строптивого»
Актеры
Где нашли колоритного казака для «Тихого Дона»
05:57
Где нашли колоритного казака для «Тихого Дона»
Актеры
Сегодняшние суперзвезды, раньше промышлявшие рекламой
03:34
Сегодняшние суперзвезды, раньше промышлявшие рекламой
Актеры
Кто мог бы сыграть главные роли в «Титанике»
05:47
Кто мог бы сыграть главные роли в «Титанике»
Фильмы
Куда пропал актер из саги «Тени исчезают в полдень»
06:34
Куда пропал актер из саги «Тени исчезают в полдень»
Актеры
Почему Фаина Раневская не ладила с Пляттом
44:03
Почему Фаина Раневская не ладила с Пляттом
Фильмы
Как снимали советскую мелодраму, получившую «Оскар»
33:56
Как снимали советскую мелодраму, получившую «Оскар»
Фильмы
Как советский кинокрасавец 40-х основал династию
05:29
Как советский кинокрасавец 40-х основал династию
Актеры
Забытый эпизодник из советских фильмов
05:59
Забытый эпизодник из советских фильмов
Актеры
Взрослые, убедительно сыгравшие детей
05:37
Взрослые, убедительно сыгравшие детей
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение