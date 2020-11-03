Почему Фаина Раневская не ладила с Пляттом 

Смотрите видео и узнайте, как снимали советскую комедию «Лёгкая жизнь». Ленту снял режиссёр Вениамин Дорман в 1964 году, а роли в ней сыграли звёзды советского кино. Однако лидером проката она н стала, хотя зрителям понравилась. Отчасти потому, что в фильме показали не совсем типичную для комедий историю — жизнь ловкого предпринимателя, занимающегося теневым бизнесом. Как Дорман решил пригласить Веру Марецкую. Фаину Раневскую и Ростислава Плятта в незатейливую картину, расскажет ролик.
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