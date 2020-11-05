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Культовый советский фильм повторно выйдет в прокат 

Диана Товсепова 2 часа назад
Культовый советский фильм повторно выйдет в прокат
Фото: Кадр из фильма "Курьер"
Отреставрированная картина «Курьер» Карена Шахназарова выйдет на большой экран уже 26 ноября.
Спустя 34 года с выхода на экран, картина все еще не кажется фильмом «старой формации», считают критики

«Тема противостояния молодого человека миру взрослых близка молодежи вне зависимости от года в календаре. Те, кто увидит картину на большом экране в первый раз, узнают себя сегодняшних, а кто пересмотрит — себя вчерашних», — объясняетрежиссер Карен Шахназаров..

Киноленту можно считать экспериментальной с разных точек зрения: заявленной темы, подхода к разработке персонажей, проблематики, сюжета, подбора актеров и даже музыки.
Напомним о блестящем актерском составе фильма. В нем снимались Олег Басилашвили, Инна Чурикова, Светлана Крючкова, Александр Панкратов-Черный, Владимир Меньшов. Главные роли исполнили молодые Федор Дунаевский и Анастасия Немоляева.
Ранее "Рамблер" рассказывал о культовых фильмах, которым прочили провал.
Видео дня. Что «Сталкер» сделал с Кайдановским
Комментарии 4
Фильмы , Курьер , Федор Дунаевский , Александр Панкратов-черный , Олег Басилашвили , Инна Чурикова , Владимир Меньшов , Анастасия Немоляева , Светлана Крючкова , Карен Шахназаров
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