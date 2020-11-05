Культовый советский фильм повторно выйдет в прокат 

Спустя 34 года с выхода на экран, картина все еще не кажется фильмом «старой формации», считают критики

«Тема противостояния молодого человека миру взрослых близка молодежи вне зависимости от года в календаре. Те, кто увидит картину на большом экране в первый раз, узнают себя сегодняшних, а кто пересмотрит — себя вчерашних», — объясняетрежиссер Карен Шахназаров..

Киноленту можно считать экспериментальной с разных точек зрения: заявленной темы, подхода к разработке персонажей, проблематики, сюжета, подбора актеров и даже музыки.