Культовый советский фильм повторно выйдет в прокат 

Отреставрированная картина «Курьер» Карена Шахназарова выйдет на большой экран уже 26 ноября.
Спустя 34 года с выхода на экран, картина все еще не кажется фильмом «старой формации», считают критики
«Тема противостояния молодого человека миру взрослых близка молодежи вне зависимости от года в календаре. Те, кто увидит картину на большом экране в первый раз, узнают себя сегодняшних, а кто пересмотрит — себя вчерашних», — объясняетрежиссер Карен Шахназаров..
Киноленту можно считать экспериментальной с разных точек зрения: заявленной темы, подхода к разработке персонажей, проблематики, сюжета, подбора актеров и даже музыки.
Напомним о блестящем актерском составе фильма. В нем снимались Олег Басилашвили, Инна Чурикова, Светлана Крючкова, Александр Панкратов-Черный, Владимир Меньшов. Главные роли исполнили молодые Федор Дунаевский и Анастасия Немоляева.
Ранее "Рамблер" рассказывал о культовых фильмах, которым прочили провал.