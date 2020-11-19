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Блокбастеры-неудачники, обанкротившие создателей 

Елена Красовская 1 час назад
Ролик рассказывает о фильмах, на которые авторы возлагали большие надежды. На съёмки этих потенциальных блокбастеров выделили колоссальные бюджеты, однако после выхода в прокат ленты не стали хитами, не собрали денег и не оправдали затраты на создание. Итогом стало разорение продюсеров и киностудий. Одним из самых громких провалов последнего времени стала супергеройская история «Лига справедливости» (2017), которая не отбила в прокате бюджет. Это стало серьёзным ударом для киностудии Warner Bros, хотя, к счастью, не привело к банкротству. О других картинах, которые довели создателей до разорения, узнайте из видео.
Ранее «Рамблер» рассказал, что новому Бэтмену запретят убивать.
Фильмы , Видео , Лига справедливости
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