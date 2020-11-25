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Перечислены лучшие фильмы для поднятия настроения 

Мира Маркина 5 часов назад
Перечислены лучшие фильмы для поднятия настроения
Фото: Кадр из фильма "Увалень Томми"
Пользователи социальной сети Reddit назвали лучшие фильмы для поднятия настроения. Юзеры поделились своими любимыми кинолентами под постом Chonkmyster с вопросом: "Какой фильм является лучшим для борьбы с депрессией?". Публикация набрала более 50 тысяч лайков и порядка 20 тысяч комментариев.
Самым популярным фильмом стала мультипликационная картина 2000 года "Дорога на Эльдорадо". На втором месте оказался фильм "Братья Блюз" 1980-го. Юзер sharrrper отметил, что эта кинолента всегда помогает ему почувствовать себя лучше.
Не остались в стороне и такие фильмы, как "В поисках Галактики, "Увалень Томми" и "Поездка в Америку". Главную роль в последнем исполнил Эдди Мерфи. Пользователь sockstosleepb заявил, что ему помогает почувствовать себя лучше мультфильм "Геркулес", созданный на основе древнегреческих мифов.
В списке добрых картин также оказались "Зачарованная" 2007 года, первая часть "Пиратов Карибского моря", "Крутые виражи", "Улика", "Рататуй", "Убойные каникулы", "Боги, наверное, сошли с ума" и "История рыцаря".
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о фильмах для осеннего настроения.
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