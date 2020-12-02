Вуди Аллен планирует снять кино в России 

Вуди Аллен планирует снять фильм в России.

Знаменитый американский режиссер в день своего 85-летия дал интервью российской сети VK и рассказал о кинематографических планах.

Аллен вспомнил, что снимал свои фильмы по всему миру: в Париже, Барселоне, Нью-Йорке и на юге Франции. Действие его новой картины "Фестиваль Рифкина", премьера которой состоится в России 31 декабря, происходит в Сан-Себастьяне.

"Мне порой не столько нравятся сами фильмы, сколько места, в которых мы работаем. Для меня важно сделать город частью истории на эмоциональном плане",

— объяснил режиссер.

На вопрос о желании снять кино в России Аллен ответил, что пока никто не предлагал ему этого сделать. Американец объяснил, что, как правило, чаще всего кто-то приходит к нему, предлагая снять киноленту в определенном месте и профинансировать его. После этого режиссер придумывает историю.

В России Аллен был несколько раз:

"Это прекрасная, удивительная страна",

— отметил он.

Москву режиссер назвал "великолепной", а Санкт-Петербург "одним из самых красивых и воодушевляющих городов".

Сейчас Аллен находится в Нью-Йорке и не собирается никуда выезжать из-за пандемии. Однако режиссер признался, что в будущем готов снять фильм в Москве или Санкт-Петербурге, если у принимающей стороны найдется финансирование.