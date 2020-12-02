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Вуди Аллен планирует снять кино в России 

Мира Маркина 3 часа назад
Вуди Аллен планирует снять кино в России
Фото: globallookpress.com
Вуди Аллен планирует снять фильм в России.
Знаменитый американский режиссер в день своего 85-летия дал интервью российской сети VK и рассказал о кинематографических планах.
Аллен вспомнил, что снимал свои фильмы по всему миру: в Париже, Барселоне, Нью-Йорке и на юге Франции. Действие его новой картины "Фестиваль Рифкина", премьера которой состоится в России 31 декабря, происходит в Сан-Себастьяне.

"Мне порой не столько нравятся сами фильмы, сколько места, в которых мы работаем. Для меня важно сделать город частью истории на эмоциональном плане",

— объяснил режиссер.
На вопрос о желании снять кино в России Аллен ответил, что пока никто не предлагал ему этого сделать. Американец объяснил, что, как правило, чаще всего кто-то приходит к нему, предлагая снять киноленту в определенном месте и профинансировать его. После этого режиссер придумывает историю.
В России Аллен был несколько раз:

"Это прекрасная, удивительная страна",

— отметил он.
Москву режиссер назвал "великолепной", а Санкт-Петербург "одним из самых красивых и воодушевляющих городов".
Сейчас Аллен находится в Нью-Йорке и не собирается никуда выезжать из-за пандемии. Однако режиссер признался, что в будущем готов снять фильм в Москве или Санкт-Петербурге, если у принимающей стороны найдется финансирование.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о фильмах, которые запретили к показу в России.
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Фильмы , Великолепная , Великолепный
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