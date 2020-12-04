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Фильмы для тех, кто думает, что уже видел все 

Елизавета Назарова 7 часов назад
В холодное время года особенно не хочется никуда выходить. Большинство любит остаться дома под теплым одеялом с вкусной едой и хорошим фильмом.
Однако многие люди сталкиваются с тем, что просто не могут выбрать подходящий фильм под настроение. Кто-то хочет расслабиться после рабочего дня и посмотреть романтическую комедию, а кто-то любит разгадывать загадки, поэтому хочет смотреть детективы. Если вы уже перебрали все подборки фильмов и думаете, что видели все — смотрите видео.
Ранее "Рамблер" рассказывал о лучших фильмах про "Зону 51".
Фильмы , Видео
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