Российский фильм признали лучшим в США 

Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса (LAFCA) выбрала лучший фильм на иностранном языке в 2020 году. Им оказалась картина российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда".

Также фильм занял второе место в номинации "Лучшая работа художника-постановщика".

В "Дылде" рассказывается о двух фронтовых подругах, которые пытаются заново начать жизнь в пост-блокадном Ленинграде. Мировая премьера картины состоялась на 72-м Каннском кинофестивале.

Второе место в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" Ассоциация кинокритиков присудила ленте итальянского режиссера Пьетро Марчелло "Мартин Иден".