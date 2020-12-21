Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Прямой эфир ТВ

Российский фильм признали лучшим в США 

Анна Арсеньева 1 час назад
Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса (LAFCA) выбрала лучший фильм на иностранном языке в 2020 году. Им оказалась картина российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда".
Также фильм занял второе место в номинации "Лучшая работа художника-постановщика".
В "Дылде" рассказывается о двух фронтовых подругах, которые пытаются заново начать жизнь в пост-блокадном Ленинграде. Мировая премьера картины состоялась на 72-м Каннском кинофестивале.
Второе место в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" Ассоциация кинокритиков присудила ленте итальянского режиссера Пьетро Марчелло "Мартин Иден".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Антон Долин выбрал 10 лучших фильмов 2020 года.
Фильмы , Видео , Кантемир Балагов , Антон Долин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что стало с актерами «Новогодних приключений Маши и Вити»
12:25
Что стало с актерами «Новогодних приключений Маши и Вити»
Актеры
За что осуждали актрису из «Тегерана-43» и ее мужа
02:56
За что осуждали актрису из «Тегерана-43» и ее мужа
Актеры
Самые лучшие сцены, удаленные из фильмов
07:50
Самые лучшие сцены, удаленные из фильмов
Фильмы
Как сложилась судьба Пьеро
03:53
Как сложилась судьба Пьеро
Актеры
Что стало с советской Мэрилин Монро
08:22
Что стало с советской Мэрилин Монро
Актеры
Как сложилась судьба звезды сериала «Следствие ведут знатоки»
05:17
Как сложилась судьба звезды сериала «Следствие ведут знатоки»
Актеры
Спорные сцены в фильмах, которые вы никогда не увидите
04:06
Спорные сцены в фильмах, которые вы никогда не увидите
Фильмы
Дичайшие ляпы культовых советских фильмов
02:44
Дичайшие ляпы культовых советских фильмов
Фильмы
Запрещенные сцены фильмов, которые не показывают зрителям
04:31
Запрещенные сцены фильмов, которые не показывают зрителям
Фильмы
Что стало с Яшкой-цыганом из «Неуловимых мстителей»
05:46
Что стало с Яшкой-цыганом из «Неуловимых мстителей»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение