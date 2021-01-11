Пользователи Сети вырезали Трампа из «Один дома 2» 

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Пользователь под ником @maxschramp вырезал реплики Дональда Трампа и "замазал" его.

"По многочисленным просьбам я убрал Трампа из "Один дома", — подписал он.

Киану Ривза. Другие фанаты фильма предложили свои варианты сцены. Например, вместо Дональда Трампа они подставили Джо Байдена

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Президент США появился в фильме в обмен на разрешение провести съемки в "Плазе", которая на тот момент принадлежала ему.