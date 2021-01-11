Пользователи Сети вырезали Трампа из «Один дома 2» 

Фанаты фильма "Один дома" попросили убрать Дональда Трампа из второй части. В Сети "превратили" президента США в невидимку. Новую версию фрагмента опубликовали в Twitter.
Пользователь под ником @maxschramp вырезал реплики Дональда Трампа и "замазал" его.
"По многочисленным просьбам я убрал Трампа из "Один дома", — подписал он.
Другие фанаты фильма предложили свои варианты сцены. Например, вместо Дональда Трампа они подставили Джо Байдена и Киану Ривза.
Президент США появился в фильме в обмен на разрешение провести съемки в "Плазе", которая на тот момент принадлежала ему.
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