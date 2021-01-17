10 фильмов, из-за которых пошли в суд 

Периодически создателям фильмов приходится отстаивать свои картины в суде. Иногда конфликт возникает из-за плагиата, нереалистичного изображения персонажей или некорректных высказываний в чей-либо адрес.
Больше всего скандалов было вокруг фильма 2006 года "Борат" с английским комиком Сашей Бароном Коэном в главной роли. Он собрал огромное количество исков и, кажется, оскорбил всех, кого только можно было оскорбить. Смотрите видео, чтобы узнать, почему этот и другие фильмы вызвали негодование у зрителей и заставили их пойти в суд.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что стало с актерами из "Приключения Электроника".