Российский фильм поставил кассовый рекорд в пандемию 

Фильм "Последний богатырь: Корень зла" поставил рекорд по кассовым сборам в пандемию. Об этом пишет РБК.

Два миллиарда рублей кинолента собрала в прокате. В период с 1 января по 7 февраля фильм посмотрело порядка семи миллионов человек. И это с учетом того, что в последние месяцы количество посещающих кинозал было ограничено.