Российский фильм поставил кассовый рекорд в пандемию 

Фильм "Последний богатырь: Корень зла" поставил рекорд по кассовым сборам в пандемию. Об этом пишет РБК.
Два миллиарда рублей кинолента собрала в прокате. В период с 1 января по 7 февраля фильм посмотрело порядка семи миллионов человек. И это с учетом того, что в последние месяцы количество посещающих кинозал было ограничено.
До фильма "Последний богатырь: Корень зла" лишь три отечественных картины набирали схожие показатели, и это было до пандемии. Подобный доход был у фильмов "Т-34", "Холоп" и "Движение вверх".
Ранее "Рамблер" писал, что Уилл Смит сыграет главную роль в фильме от режиссера "Дэдпула".