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Российский фильм поставил кассовый рекорд в пандемию 

Стелла Шмель 9 часов назад
Российский фильм поставил кассовый рекорд в пандемию
Фото: Кадр из фильма "Последний богатырь: Корень зла"
Фильм "Последний богатырь: Корень зла" поставил рекорд по кассовым сборам в пандемию. Об этом пишет РБК.
Два миллиарда рублей кинолента собрала в прокате. В период с 1 января по 7 февраля фильм посмотрело порядка семи миллионов человек. И это с учетом того, что в последние месяцы количество посещающих кинозал было ограничено.
До фильма "Последний богатырь: Корень зла" лишь три отечественных картины набирали схожие показатели, и это было до пандемии. Подобный доход был у фильмов "Т-34", "Холоп" и "Движение вверх".
Ранее "Рамблер" писал, что Уилл Смит сыграет главную роль в фильме от режиссера "Дэдпула".
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Фильмы , Движение вверх , Дэдпул , Уилл Смит
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