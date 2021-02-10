Фильм Кончаловского претендует на «Оскар» 

На российских экранах историческую драму впервые показали 12 ноября 2020 года. Картина повествует о некогда засекреченных событиях в Новочеркасске 1962 года. Тогда случился массовый расстрел митингующих рабочих, которые протестовали против снижения заработной платы на фоне повышения цен.

Фильм уже взял специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля.