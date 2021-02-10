Фильм Кончаловского претендует на «Оскар» 

Картину Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" включили в шорт-лист претендентов на премию "Оскар". Главную роль в фильме исполнила жена режиссера, Юлия Высоцкая.
На российских экранах историческую драму впервые показали 12 ноября 2020 года. Картина повествует о некогда засекреченных событиях в Новочеркасске 1962 года. Тогда случился массовый расстрел митингующих рабочих, которые протестовали против снижения заработной платы на фоне повышения цен.
Фильм уже взял специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Кончаловский не даст роль Высоцкой из-за возраста.