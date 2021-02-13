Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Прямой эфир ТВ

В новых «Мистере и миссис Смит» главную роль сыграет чернокожий актер 

Полина Алферова 10 часов назад
В новых «Мистере и миссис Смит» главную роль сыграет чернокожий актер
Фото: Globallookpress.com
Роль Брэда Питта исполнит рэпер Дональд Гловер. Музыкант и актер сообщил об этом в своем Instagram-аккаунте. Его партнершей по фильму станет британская актриса Фиби Уоллер-Бридж. Ремейк комедийного боевика представляет собой сериал, премьера которого назначена на 2022 год. Режиссерское кресло займет Франческа Слоун. Среди ее проектов — «Стартап» и «Фарго».
Дональд Гловер озвучивал Симбу в ремейке «Король Лев». Он также известен по кинолентам «Человек-паук: Возвращение домой», «Супер Майк XXL», «Эффект Лазаря».
Напомним, что оригинальный фильм «Мистер и миссис Смит» вышел на экраны в 2005 году. Джон и Джейн — типичная семейная пара с множеством претензий друг к другу с той только разницей, что они работают киллерами.
Ранее «Рамблер» писал, что Ева Грин и Венсан Кассель сыграют в новой экранизации "Трех мушкетеров".
Видео дня. Как сложилась жизнь Лешки из фильма "Девчата"
Фильмы , Фарго , Эффект Лазаря , Стартап , Король Лев , Супер Майк XXL , Три мушкетера , Человек-Паук: Возвращение домой , Мистер и миссис Смит , Брэд Питт , Венсан Кассель , Дональд Гловер , Ева Грин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Тайны фильма «Джентльмены удачи»
14:22
Тайны фильма «Джентльмены удачи»
Фильмы
Как сложилась жизнь лесоруба Лешки из фильма «Девчата»
06:01
Как сложилась жизнь лесоруба Лешки из фильма «Девчата»
Актеры
Голливудские актеры с русскими корнями
10:38
Голливудские актеры с русскими корнями
Актеры
Нелепые моменты из шоу «Форт Боярд»
09:19
Нелепые моменты из шоу «Форт Боярд»
ТВ
Самые нечестные битвы в кино
10:37
Самые нечестные битвы в кино
Фильмы
Куда пропала Дроздова из «Бандитского Петербурга»
05:06
Куда пропала Дроздова из «Бандитского Петербурга»
Актеры
Истерики и провалы в прямом эфире
09:48
Истерики и провалы в прямом эфире
ТВ
Потомки советских актеров, которые пошли по их стопам
06:41
Потомки советских актеров, которые пошли по их стопам
Актеры
Как сложилась жизнь Сидора Лютого из «Неуловимых мстителей»
10:09
Как сложилась жизнь Сидора Лютого из «Неуловимых мстителей»
Актеры
Фильмы для тех, кто думает, что посмотрел все на свете
06:32
Фильмы для тех, кто думает, что посмотрел все на свете
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение