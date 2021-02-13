В новых «Мистере и миссис Смит» главную роль сыграет чернокожий актер 

Роль Брэда Питта исполнит рэпер Дональд Гловер. Музыкант и актер сообщил об этом в своем Instagram-аккаунте. Его партнершей по фильму станет британская актриса Фиби Уоллер-Бридж. Ремейк комедийного боевика представляет собой сериал, премьера которого назначена на 2022 год. Режиссерское кресло займет Франческа Слоун. Среди ее проектов — «Стартап» и «Фарго».
Дональд Гловер озвучивал Симбу в ремейке «Король Лев». Он также известен по кинолентам «Человек-паук: Возвращение домой», «Супер Майк XXL», «Эффект Лазаря».
Напомним, что оригинальный фильм «Мистер и миссис Смит» вышел на экраны в 2005 году. Джон и Джейн — типичная семейная пара с множеством претензий друг к другу с той только разницей, что они работают киллерами.
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