Россияне выбрали лучший фильм о любви 

Россияне назвали лучший фильм о любви. В итоге по результатам голосования почетное первое место заняла лирическая комедия 1984 года «Любовь и голуби» , сообщает РБК, ссылаясь на данные портала Superjob.

Всего за советскую киноленту отдали голоса 13 процентов респондентов. Второе место, по мнению россиян, занял «Титаник» — за него проголосовали 10 процентов участников опроса. Также в пятерку лидеров вошли романтические фильмы «Красотка» «Дневник памяти» и «Три метра над уровнем неба».

Примечательно, что лирическая комедия «Любовь и голуби» пользуется большей популярностью у мужской аудитории. Из всех голосовавших 14 процентов оказались мужского пола и 12 процентов — женского. Три процента россиян признались, что не смотрят фильмы о любви.