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Россияне выбрали лучший фильм о любви 

Катерина Саломе 5 часов назад
Россияне назвали лучший фильм о любви. В итоге по результатам голосования почетное первое место заняла лирическая комедия 1984 года «Любовь и голуби», сообщает РБК, ссылаясь на данные портала Superjob.
Всего за советскую киноленту отдали голоса 13 процентов респондентов. Второе место, по мнению россиян, занял «Титаник» — за него проголосовали 10 процентов участников опроса. Также в пятерку лидеров вошли романтические фильмы «Красотка», «Дневник памяти» и «Три метра над уровнем неба».
Примечательно, что лирическая комедия «Любовь и голуби» пользуется большей популярностью у мужской аудитории. Из всех голосовавших 14 процентов оказались мужского пола и 12 процентов — женского. Три процента россиян признались, что не смотрят фильмы о любви.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, в новых «Мистере и миссис Смит» главную роль сыграет чернокожий актер.
Фильмы , Видео , Титаник , Красотки , Любовь и голуби , Дневник памяти , Красотка , Мистер и миссис Смит , РБК
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