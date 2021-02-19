Фильмы-катастрофы, основанные на реальных событиях 

Фильмы о катастрофах, основанные на реальных событиях, будоражат гораздо сильнее, чем обычные блокбастеры. При просмотре фильма возникает странное чувство волнения, если подумать о том, что это происходила в реальной жизни, то становится еще интереснее.

Эти экранизации были созданы не ради того, чтобы люди узнали сюжет. Исторические события уже происходили и о них многие знают, поэтому можно сидеть, наслаждаться и смотреть на историю под другим углом.