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Фильмы-катастрофы, основанные на реальных событиях 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Фильмы о катастрофах, основанные на реальных событиях, будоражат гораздо сильнее, чем обычные блокбастеры. При просмотре фильма возникает странное чувство волнения, если подумать о том, что это происходила в реальной жизни, то становится еще интереснее.
Эти экранизации были созданы не ради того, чтобы люди узнали сюжет. Исторические события уже происходили и о них многие знают, поэтому можно сидеть, наслаждаться и смотреть на историю под другим углом.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ведущий «Модного приговора» раскрыл секрет популярности шоу.
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