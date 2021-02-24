Мифы, в которые многие верят из-за кино 

Не все люди понимают, что даже в фильмах, основанных на реальных событиях, часть сюжета может быть выдумана. Фильм часто становятся источником мифов, которые плотно укореняются в сознании людей.

Особенно это касается боевиков, когда главный герой оказывается цел после падения с высоты или после перестрелки. Не зря же говорят, что в кино вообще не соблюдают законов физики. Однако те ситуации, которые часто повторяются на экране, провоцируют множество мифов. Смотрите видео и не ведитесь на выдумки из художественных картин.