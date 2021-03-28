Подруга Ирины Муравьевой рассказала о трагедии, произошедшей с актрисой на съемках "Карнавала".
В ходе работы над знаменитым фильмом артистке пришлось научиться кататься на роликах - это было необходимо для съемок нескольких эпизодов. Однако именно ролики и стали причиной страшного инцидента.
Екатерина Жемчужная, исполнившая роль цыганки Кармы, в недавнем интервью призналась, что во время репетиций Муравьева упала. Травма привела к тому, что беременная актриса потеряла ребенка.
"Во время катания на роликах Ира получила травму, в результате чего потеряла будущего ребенка. Конечно, очень переживала. Я ей сказала: «Не переживай! В твоей жизни будет много радости и много счастья!",
- поделилась Жемчужная.
После случившегося Ирина и ее супруг Леонид Эйдлин стали родителями во второй раз только два года спустя - у них родился сын Евгений.