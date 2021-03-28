Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Почта

Подруга Муравьевой рассказала, как актриса лишилась ребенка на съемках "Карнавала"

Мира Маркина
8 часов назад
Подруга Ирины Муравьевой рассказала о трагедии, произошедшей с актрисой на съемках "Карнавала".
В ходе работы над знаменитым фильмом артистке пришлось научиться кататься на роликах - это было необходимо для съемок нескольких эпизодов. Однако именно ролики и стали причиной страшного инцидента.
Екатерина Жемчужная, исполнившая роль цыганки Кармы, в недавнем интервью призналась, что во время репетиций Муравьева упала. Травма привела к тому, что беременная актриса потеряла ребенка.
"Во время катания на роликах Ира получила травму, в результате чего потеряла будущего ребенка. Конечно, очень переживала. Я ей сказала: «Не переживай! В твоей жизни будет много радости и много счастья!",
- поделилась Жемчужная.
После случившегося Ирина и ее супруг Леонид Эйдлин стали родителями во второй раз только два года спустя - у них родился сын Евгений.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, что вырезала цензура из советских фильмов.
Фильмы,Карнавал,Екатерина Жемчужная,Леонид Эйдлин,Ирина Муравьева,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители