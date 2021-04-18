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Выдающиеся сцены кино, снятые в туалете

Диана Товсепова
10 часов назад
Кажется, что самые яркие сцены фильмов должны быть сняты в живописных местах, на фоне водопадов или ярких закатов. Однако, на самом деле, выдающиеся диалоги снимаются и в самых неожиданных местах.
Смотрите видео, чтобы узнать о выдающихся сценах в кино, снятых в туалете.
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