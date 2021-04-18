Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Почта

Козловский рассказал об идее фильма "Чернобыль"

Даня Виттиг
21 минуту назад
Недавно Данила Козловский презентовал фильм "Чернобыль" и рассказал, что хотел раскрыть в нем идею самопожертвования.
Козловский рассказал об идее фильма "Чернобыль"
Фото: кадр из фильма кадр из фильма
"Мне, условно говоря, обычный человек на фоне глобальной катастрофы всегда гораздо интереснее, нежели чем начинать говорить о причинах и искать виноватых. За всем этим стоит человек", — рассказал он в интервью РИА Новости.
В картине показана история молодого пожарного из Припяти Алексея Карпушина, который должен помочь устранить последствия аварии на Чернобыльской АЭС.
Герой отправляется тушить пожар, а затем погружается под ядерный реактор, чтобы выпустить воду из резервуара и тем самым предотвратить еще один мощный взрыв.
Критики уже положительно оценили картину Козловского, отметив, что его работа обречена на сравнение с одноименным сериалом, который вышел в 2019 году.
Фильмы,Чернобыль,Данила Козловский,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители