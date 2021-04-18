Козловский рассказал об идее фильма "Чернобыль"

Недавно Данила Козловский презентовал фильм "Чернобыль" и рассказал, что хотел раскрыть в нем идею самопожертвования.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

"Мне, условно говоря, обычный человек на фоне глобальной катастрофы всегда гораздо интереснее, нежели чем начинать говорить о причинах и искать виноватых. За всем этим стоит человек", — рассказал он в интервью РИА Новости.

В картине показана история молодого пожарного из Припяти Алексея Карпушина, который должен помочь устранить последствия аварии на Чернобыльской АЭС.

Герой отправляется тушить пожар, а затем погружается под ядерный реактор, чтобы выпустить воду из резервуара и тем самым предотвратить еще один мощный взрыв.