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Объявлен обладатель Гран-при ММКФ

Мария Грибова
2 часа назад
Гран-при 43-го Московского международного кинофестиваля завоевала картина румынского режиссера Андрея Хуцуляка «Засранка». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Объявлен обладатель Гран-при ММКФ
Фото: Кадр из фильма «Засранка»Кадр из фильма «Засранка»
Картина рассказывает о первом громком случае травли в социальных сетях, когда в 2005 году женщина отказалась убрать за своей собакой и оказалась в центре онлайн-скандала.
«Я правда не ожидал, но у меня заготовлена речь. Хочу поблагодарить отборщиков и жюри, я совершенно не понимаю, почему такое решение, но иногда совсем не нужно понимать»,
— сказал режиссёр, получая награду.
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