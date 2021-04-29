Объявлен обладатель Гран-при ММКФ

Гран-при 43-го Московского международного кинофестиваля завоевала картина румынского режиссера Андрея Хуцуляка «Засранка». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Фото: Кадр из фильма «Засранка»Кадр из фильма «Засранка»
Картина рассказывает о первом громком случае травли в социальных сетях, когда в 2005 году женщина отказалась убрать за своей собакой и оказалась в центре онлайн-скандала.
«Я правда не ожидал, но у меня заготовлена речь. Хочу поблагодарить отборщиков и жюри, я совершенно не понимаю, почему такое решение, но иногда совсем не нужно понимать»,
— сказал режиссёр, получая награду.