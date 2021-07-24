Критики выбрали главный кинохит лета

Картина «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом в главной роли получила высокие оценки критиков. Они уже назвали ее главным фильмом лета, хотя кинолента еще не вышла на экраны. Об этом пишет iReactor.
Зрители, посетившие первый тестовый показ, отметили актерскую игру, юмор и спецэффекты, и уверены, что это лучший фильм о видеоиграх.
«Главный герой» — лучший фильм о видеоиграх из когда-либо созданных. Тем не менее даже не геймерам понравится», — написал один из критиков на сайте Rotten Tomatoes.
Кассир в банке Гай внезапно понял, что является персонажем компьютерной игры, причем второстепенным. Теперь он должен спасти игру до того, как разработчики ее закроют. Премьера фильма назначена на 12 августа.
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