Критики выбрали главный кинохит лета

Картина «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом в главной роли получила высокие оценки критиков. Они уже назвали ее главным фильмом лета, хотя кинолента еще не вышла на экраны. Об этом пишет iReactor.

Фото: Кадр из фильма «Главный герой» Кадр из фильма «Главный герой»

Зрители, посетившие первый тестовый показ, отметили актерскую игру, юмор и спецэффекты, и уверены, что это лучший фильм о видеоиграх.

«Главный герой» — лучший фильм о видеоиграх из когда-либо созданных. Тем не менее даже не геймерам понравится», — написал один из критиков на сайте Rotten Tomatoes.

Кассир в банке Гай внезапно понял, что является персонажем компьютерной игры, причем второстепенным. Теперь он должен спасти игру до того, как разработчики ее закроют. Премьера фильма назначена на 12 августа.