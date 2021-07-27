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Шипенко рассказал о съемках фильма "Вызов" в космосе

Мария Грибова
2 часа назад

Режиссер картины "Вызов" заявил, что хочет снять максимально возможное количество космических сцен "по-настоящему", пока запланированы 35-40 минут съемок на МКС. Об этом он рассказал на питчинге Фонда кино, передает РИА Новости.

Пятого октября на корабле "Союз МС-19" на МКС отправятся космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Шипенко. Ожидается, что 17 октября они вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.

В ходе питчинга также был объявлен дрим-каст картины, в который вошли Владимир Машков, Татьяна Догилева, Сергей Бурунов, Полина Агуреева, Максим Матвеев, Олег Новицкий и Петр Дубровин. Пост-продакшн картины запланирован июнь-октябрь 2022 года.

Ранее "Рамблер" писал о том, что Сухоруков объяснил уход из театра.

Фильмы,Видео,Вызов,Антон Шкаплеров,Олег Новицкий,Татьяна Догилева,Сергей Бурунов,Юлия Пересильд,Полина Агуреева,Владимир Машков,Максим Матвеев,РИА Новости,
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