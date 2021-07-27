Шипенко рассказал о съемках фильма "Вызов" в космосе

Режиссер картины "Вызов" заявил, что хочет снять максимально возможное количество космических сцен "по-настоящему", пока запланированы 35-40 минут съемок на МКС. Об этом он рассказал на питчинге Фонда кино, передает РИА Новости.

Пятого октября на корабле "Союз МС-19" на МКС отправятся космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Шипенко. Ожидается, что 17 октября они вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.