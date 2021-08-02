Космонавты недовольны полетом Пересильд и Шипенко

Инженер-конструктор космического приборостроения Александр Хохлов рассказал, что актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся в космос вместо российского космонавта Андрея Бабкина, который готовился к полету всю жизнь. Об этом он сообщил "Редакции".

Фото: @juliaperesild @juliaperesild

Напомним, что Пересильд и Шипенко полетят в космос для съемок фильма "Вызов". По словам Хохлова, космонавты недовольны проектом, так как для работы над ним была использована готовящаяся к запуску федеральная космическая программа.

"Вместо того, чтобы найти деньги, сделать дополнительный корабль, взяли корабль по федеральной космической программе, оплаченной правительством, на котором должны были лететь профессиональные космонавты. Был план полетов, и весь этот план полетов был перекроен", — рассказал инженер-конструктор.