Гоблин рассказал, как снимать качественное кино в России

"У нас есть выдающийся пример гражданина Звягинцева, который снял хороший фильм «Возвращение», но потом, как и все, начал снимать «левиафанов» и прочие помои. Творец, он снимает кино про себя, если у него в башке плещется известная субстанция, то ничего другого, кроме проекции этой субстанции, зрители не увидят".