Гоблин рассказал, как снимать качественное кино в России

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, рассказал, что необходимо для оздоровления российского кино. Этим он поделился в беседе с NEWS.ru.
По мнению Пучкова, нужно правильно воспитывать и обучать детей, поскольку именно они в будущем будут снимать хорошие фильмы:
"Правильно воспитанные и хорошо обученные дети могут снимать хорошее кино, а отвратительно воспитанные и не имеющие образования будут снимать всю ту же дрянь, которую снимают сейчас".
Также Дмитрий отметил, что государство часто выступает заказчиком фильмов. И он убежден, что следует ужесточить отбор тех, кому выделяются деньги на съемки:
"У нас есть выдающийся пример гражданина Звягинцева, который снял хороший фильм «Возвращение», но потом, как и все, начал снимать «левиафанов» и прочие помои. Творец, он снимает кино про себя, если у него в башке плещется известная субстанция, то ничего другого, кроме проекции этой субстанции, зрители не увидят".