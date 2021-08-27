Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Гоблин рассказал, как снимать качественное кино в России

Мария Иглина
4 часа назад

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, рассказал, что необходимо для оздоровления российского кино. Этим он поделился в беседе с NEWS.ru.

Гоблин рассказал, как снимать качественное кино в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Пучкова, нужно правильно воспитывать и обучать детей, поскольку именно они в будущем будут снимать хорошие фильмы:

"Правильно воспитанные и хорошо обученные дети могут снимать хорошее кино, а отвратительно воспитанные и не имеющие образования будут снимать всю ту же дрянь, которую снимают сейчас".

Также Дмитрий отметил, что государство часто выступает заказчиком фильмов. И он убежден, что следует ужесточить отбор тех, кому выделяются деньги на съемки:

"У нас есть выдающийся пример гражданина Звягинцева, который снял хороший фильм «Возвращение», но потом, как и все, начал снимать «левиафанов» и прочие помои. Творец, он снимает кино про себя, если у него в башке плещется известная субстанция, то ничего другого, кроме проекции этой субстанции, зрители не увидят".

Также стало известно о названии четвертой части "Матрицы".

Фильмы,Матрица,Возвращение,Дмитрий Пучков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители