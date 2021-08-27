Россияне назвали лучшую отечественную экранизацию

Комедия советского кинорежиссера Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" признана лучшей экранизацией отечественной классики по мнению зрителей. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию "Ленты.ру" от сервисов "ЛитРес" и MyBook.

Фото: Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

За картину проголосовали более 50 процентов пользователей сервисов, которые приняли участие в опросе, проведенном в честь Дня российского кино.