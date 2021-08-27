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Россияне назвали лучшую отечественную экранизацию

Мария Иглина
2 часа назад

Комедия советского кинорежиссера Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" признана лучшей экранизацией отечественной классики по мнению зрителей. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию "Ленты.ру" от сервисов "ЛитРес" и MyBook.

Россияне назвали лучшую отечественную экранизацию
Фото: Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

За картину проголосовали более 50 процентов пользователей сервисов, которые приняли участие в опросе, проведенном в честь Дня российского кино.

На втором месте оказался многосерийный фильм "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" режиссера Игоря Масленникова. А на третьем — "Собачье сердце" 1988 года постановки Владимира Бортко.

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков рассказал, как снимать качественное кино в России.

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