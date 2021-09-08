Вышел первый тизер "Матрицы 4", который можно посмотреть на специальном сайте фильма. На нем вам предлагается выбрать таблетку, а уже после этого вы смотрите тизер.

В тизере можно увидеть уже знакомые зрителям кадры, например, с выбором тех же таблеток. В конце тизеры в кадре оказывается Киану Ривз.

На официальном аккаунте в YouTube студия Warner Bros. поделилась 15-секундным роликом с синей и красной таблеткой на белом фоне и надписью "Выбор за тобой". В ролике сообщается, что полный трейлер к фильму выйдет 9 сентября.