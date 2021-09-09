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В комедии Netflix снимутся Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс

Даша Краснова
2 часа назад

Стриминговый сервис Netflix выпустил первый трейлер самого ожидаемого фильма года. Ей стала черная комедия "Не смотри вверх", которая заинтриговала зрителей звездным составом.

В комедии Netflix снимутся Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

В фильме снялись Леонардо Ди Каприо, Джона Хилл, Мэрил Стрип, Дженнифер Лоуренс, Ариана Гранде, Мэттью Перри и Тимоти Шаламе.

По сюжету, ученые астронавты (Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс) узнают, что через полгода Землю уничтожит метеорит. Их задача предупредить население, но люди им не верят. Чтобы привлечь к проблеме внимание, герои отправляется в медиа-тур.

Изначально лента должна была выйти Netflix еще в 2020 году. Но из-за пандемии коронавируса премьеру перенесли на конец 2021-го. "Не смотри вверх" выйдет 24 декабря 2021 года на Netflix, а 10 декабря стартует ограниченный прокат в кинотеатрах США.

Ранее мы рассказывали о фильмах про настоящих безумцев.

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