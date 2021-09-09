В комедии Netflix снимутся Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс

Стриминговый сервис Netflix выпустил первый трейлер самого ожидаемого фильма года. Ей стала черная комедия "Не смотри вверх", которая заинтриговала зрителей звездным составом.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

По сюжету, ученые астронавты (Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс) узнают, что через полгода Землю уничтожит метеорит. Их задача предупредить население, но люди им не верят. Чтобы привлечь к проблеме внимание, герои отправляется в медиа-тур.

Изначально лента должна была выйти Netflix еще в 2020 году. Но из-за пандемии коронавируса премьеру перенесли на конец 2021-го. "Не смотри вверх" выйдет 24 декабря 2021 года на Netflix, а 10 декабря стартует ограниченный прокат в кинотеатрах США.