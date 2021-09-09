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Вышел первый трейлер новой «Матрицы»

Анна Шутова
1 час назад

На YouTube-канале WBRussia опубликовали первый трейлер нового фильма «Матрица: Воскрешение».

Вышел первый трейлер новой «Матрицы»
Фото: Кадр из трейлераКадр из трейлера

Ролик длится почти три минуты. Герои Киану Ривза посещает психотерапевта, принимает синие таблетки и встречает женщину, которая приглашает его пойти с ней, если он хочет получить ответы на свои вопросы.

В трейлере говорится, что премьера четвертой части «Матрицы» в России состоится 16 декабря. В кинотеатрах США фильм покажут 22 декабря.

В картине также снялись Нил Патрик Харрис, Керри-Энн Мосс Яхья Абдул-Матин II, Джада Пинкетт Смит, Дэниэл Бернхард и Ламбер Вильсон.

Ранее вышел первый тизер "Матрицы-4".На сайте фильма зрителю предлагается выбрать таблетку, после чего ему открывается доступ к ролику.

Фильмы,Матрица,Дэниэл Бернхард,Пинкетт Смит,Ламбер Вильсон,Нил Харрис,Киану Ривз,
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