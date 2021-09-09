Вышел первый трейлер новой «Матрицы»

На YouTube-канале WBRussia опубликовали первый трейлер нового фильма «Матрица: Воскрешение».
Ролик длится почти три минуты. Герои Киану Ривза посещает психотерапевта, принимает синие таблетки и встречает женщину, которая приглашает его пойти с ней, если он хочет получить ответы на свои вопросы.
В трейлере говорится, что премьера четвертой части «Матрицы» в России состоится 16 декабря. В кинотеатрах США фильм покажут 22 декабря.
В картине также снялись Нил Патрик Харрис, Керри-Энн Мосс Яхья Абдул-Матин II, Джада Пинкетт Смит, Дэниэл Бернхард и Ламбер Вильсон.
Ранее вышел первый тизер "Матрицы-4".На сайте фильма зрителю предлагается выбрать таблетку, после чего ему открывается доступ к ролику.