10,5 млн рублей собрал первый фильм Александра Петрова

Актер Александр Петров снял свой первый фильм "Ангел" и представил его на "Кинотавре" в основном конкурсе программы "Короткий метр".
Он заявил, что на картине ему удалось заработать 10,5 миллионов рублей. Вырученные деньги были направлены в благотворительные фонды. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
"Основную задачу фильм выполнил, но я подумал - почему бы не отправить на фестивали. Первым и, возможно, самым главным стал Кинотавр. Для меня это и важно, и круто, и радостно!!! Спасибо всей команде!!!! Всем артистам, вы очень крутые как в дружбе, так и в кино!!!",
- написал Петров (орфография и пунктуация автора сохранены — Прим. ред.).
Ранее сообщалось, что в Сочи открывается "Кинотавр".