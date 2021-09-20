10,5 млн рублей собрал первый фильм Александра Петрова

"Основную задачу фильм выполнил, но я подумал - почему бы не отправить на фестивали. Первым и, возможно, самым главным стал Кинотавр. Для меня это и важно, и круто, и радостно!!! Спасибо всей команде!!!! Всем артистам, вы очень крутые как в дружбе, так и в кино!!!",