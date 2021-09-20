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10,5 млн рублей собрал первый фильм Александра Петрова

Стелла Шмель
2 часа назад

Актер Александр Петров снял свой первый фильм "Ангел" и представил его на "Кинотавре" в основном конкурсе программы "Короткий метр".

10,5 млн рублей собрал первый фильм Александра Петрова
Фото: @actorsashapetrov@actorsashapetrov

Он заявил, что на картине ему удалось заработать 10,5 миллионов рублей. Вырученные деньги были направлены в благотворительные фонды. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

"Основную задачу фильм выполнил, но я подумал - почему бы не отправить на фестивали. Первым и, возможно, самым главным стал Кинотавр. Для меня это и важно, и круто, и радостно!!! Спасибо всей команде!!!! Всем артистам, вы очень крутые как в дружбе, так и в кино!!!",

- написал Петров (орфография и пунктуация автора сохранены — Прим. ред.).

Ранее сообщалось, что в Сочи открывается "Кинотавр".

Фильмы,Ангел,Александр Петров,
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