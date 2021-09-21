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Появился трейлер документального фильма о Бодрове-младшем

Диана Товсепова
3 часа назад

Появился трейлер документального фильма «Нас других не будет» Петра Шепотинника о Сергее Бодрове-младшем.

Фильм содержит уникальные материалы интервью Сергея Бодрова-младшего и Алексея Балабанова, снявшего Сергея в культовых фильмах «Брат» и «Брат 2».

Сценарист и режиссер Сергей Бодров-младший пропал без вести 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье. Трагедия потрясла всю страну.

В ограниченный прокат фильм производства кинокомпании 1-2-3 Production выходит с 7 октября. Премьера фильма в Москве состоится 5 октября в кинотеатре Художественный.

Какие фильмы с Бодровым-младшим посмотреть "Рамблер" рассказывал ранее.

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