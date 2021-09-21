Появился трейлер документального фильма «Нас других не будет» Петра Шепотинника о Сергее Бодрове-младшем.

Фильм содержит уникальные материалы интервью Сергея Бодрова-младшего и Алексея Балабанова, снявшего Сергея в культовых фильмах «Брат» и «Брат 2».

Сценарист и режиссер Сергей Бодров-младший пропал без вести 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье. Трагедия потрясла всю страну.