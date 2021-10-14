Первые цензурные ограничения появились еще во времена Российской империи — в 1908 году. Тогда было запрещено показывать фильмы для взрослых и те, что демонстрировали святые образы, церковные обряды и царскую династию. С приходом к власти коммунистов сменились и критерии цензуры, причем отнюдь не в лучшую сторону.

В СССР цензура далеко не всегда бла объективной. Многие сцены вырезались, потому что кто-то мог в них что-то додумать, провести какие-то параллели и ассоциации. Примечательно, что наиболее цензурируемыми фильмами в Советском Союзе были комедии. Смотрите видео, чтобы увидеть вырезанные цензурой сцены из советских фильмов.