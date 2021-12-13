Умер режиссер фильма "Асса" Сергей Соловьев

Умер российский режиссер Сергей Соловьев. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как рассказал агентству источник в окружении кинематографиста, причиной смерти Соловьева стала тяжелая болезнь. Чем именно болел режиссер, неизвестно. Ему было 77 лет.
Сергей Соловьев — кинорежиссер, сценарист и продюсер. Он снял фильмы «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Нежный возраст», «Анна Каренина», «Сто дней после детства», «Дом под звездным небом», «Одноклассники» и «Мелодии белой ночи».
Сергей Соловьев был народным артистом России и лауреатом Государственной премии СССР.
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