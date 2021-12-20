"Я заплакала": вышел трейлер спецэпизода "Гарри Поттера"

На YouTube опубликовали официальный трейлер специального эпизода "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс". Он появился в русском переводе на канале Амедиатеки.
Выход спецэпизода приурочен к 20-летию фильма "Гарри Поттер и философский камень". В него войдут кадры со съемок и интервью с актерами.
В проекте снялись Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Том Фелтон, Рэйф Файнс, Хелена Бонем Картер. Они встретятся с режиссером Крисом Коламбусом и другими актерами серии фильмов о Гарри Поттере. Писательница Джоан Роулинг не приняла участие в съемках.
"Я заплакала. Как же сильно я люблю франшизу Гарри Поттера, при одном упоминании у меня появляется улыбка. Этот спецэпизод — самый лучший подарок на Новый год"; "Не фанатка ГП, но этот трейлер почему-то вызвал у меня мурашки, и такое теплое ощущение было"; "Посмотрела только трейлер и уже успела поплакать. Что ты делаешь со мной, Гарри Поттер?!" — написали российские зрители в комментариях.
Премьера спецэпизода запланирована на 1 января 2022 года. Проект выйдет в онлайн-кинотеатре HBO Max и в Амедиатеке.
Первый тизер спецэпизода "Гарри Поттера" выпустили в начале декабря.