"Я заплакала": вышел трейлер спецэпизода "Гарри Поттера"

"Я заплакала. Как же сильно я люблю франшизу Гарри Поттера, при одном упоминании у меня появляется улыбка. Этот спецэпизод — самый лучший подарок на Новый год"; "Не фанатка ГП, но этот трейлер почему-то вызвал у меня мурашки, и такое теплое ощущение было"; "Посмотрела только трейлер и уже успела поплакать. Что ты делаешь со мной, Гарри Поттер?!" — написали российские зрители в комментариях.