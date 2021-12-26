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45 минут назад

Если бы "Гарри Поттера" снимали в России: видео

Фильмы о юном маге "Гарри Поттере" вырастили не одно поколение зрителей. До сих пор картины о приключениях волшебников из Хогвартса смотрят и взрослые, и дети. Серия фильмов стала шедевром британского кино, а актеры Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт выросли в мировых звезд.

Но что, если эти картины снимали бы в России? Как выглядели бы главные герои? Смотрите видео, чтобы узнать, кому из российских актеров достались бы заветные роли в "Гарри Поттере".

Ранее мы писали о долгожданном трейлере спецэпизода "Гарри Поттера".

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