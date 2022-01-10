Кто стал победителем «Золотого глобуса-2022»

В США объявили лауреатов 79-й премии «Золотой глобус». Объявление победителей в этом году прошло без церемонии. Списки лауреатов опубликовали в социальных сетях.

Фото: Кадр из фильма «Власть пса» Кадр из фильма «Власть пса»

Фильм «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем удостоился награды за лучший драматический фильм. Режиссер картины Джейн Кэмпион получила «Золотой глобус» как лучший режиссер. «Вестсайдская история» удостоилась награды за лучший фильм-комедия или мюзикл.

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Лауреатом в категории «Лучшая драматическая роль» стал Уилл Смит в фильме «Король Ричард». Лучшей драматической актрисой объявили Николь Кидман за игру в фильме «В роли Рикардо».

Награду «Лучший сценарий» забрал Кеннет Брана за фильм «Белфаст». Лучший саундтрек к фильму — Ханс Циммер, «Дюна»; лучшая композиция для фильма — «Не время умирать», Билли Айлиш.

Остальные победители:

Лучший актер в комедии или мюзикле: Эндрю Гарфилд, «Тик-так… БУМ!»;

Лучший актер второго плана: Коди Сми-Макфи, «Власть пса»;

Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Рейчел Зеглер, «Вестсайдская история»;

Лучшая актриса второго плана: Ариана Дебоус, «Вестсайдская история»;

Лучший фильм на иностранном языке: «Сядь за руль моей машины»;

Лучший анимационный фильм: «Энканто»;

Лучшая теледрама: «Наследники»;

Лучший комедийный сериал или сериал-мюзикл: «Хитрости»;

Лучший телефильм, мини-сериал или антология: «Подземная железная дорога»;

Лучшая мужская роль в драматическом сериале: Джереми Стронг, «Наследники»;

Лучшая мужская роль в комедийном сериале или сериале-мюзикле: Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»;

Лучшая мужская роль второго плана в сериале: О Ён Су, «Игра в кальмара»;

Лучшая мужская роль в телефильме или минисериале: Майкл Китон, «Ломка»;

Лучшая женская роль в драматическом сериале: Микаэла Джае Родригез, «Поза»;

Лучшая женская роль в комедийном сериале или сериале-мюзикле: Джин Смарт, «Хитрости»;

Лучшая женская роль второго плана в сериале: Сара Снук, «Наследники»;

Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале: Кейт Уинслет, «Мейр из Исттауна».

«Золотой глобус» присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года.