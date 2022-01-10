Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-1° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
47 минут назад

Ковбой Камбербэтч и звуки «Дюны»: все победители «Золотого глобуса»

В США объявили лауреатов 79-й премии «Золотой глобус». Объявление победителей в этом году прошло без церемонии. Списки лауреатов опубликовали в социальных сетях.

Кто стал победителем «Золотого глобуса-2022»
Фото: Кадр из фильма «Власть пса»Кадр из фильма «Власть пса»

Фильм «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем удостоился награды за лучший драматический фильм. Режиссер картины Джейн Кэмпион получила «Золотой глобус» как лучший режиссер. «Вестсайдская история» удостоилась награды за лучший фильм-комедия или мюзикл.

Видео дня

Лауреатом в категории «Лучшая драматическая роль» стал Уилл Смит в фильме «Король Ричард». Лучшей драматической актрисой объявили Николь Кидман за игру в фильме «В роли Рикардо».

Награду «Лучший сценарий» забрал Кеннет Брана за фильм «Белфаст». Лучший саундтрек к фильму — Ханс Циммер, «Дюна»; лучшая композиция для фильма — «Не время умирать», Билли Айлиш.

Остальные победители:

Лучший актер в комедии или мюзикле: Эндрю Гарфилд, «Тик-так… БУМ!»;

Лучший актер второго плана: Коди Сми-Макфи, «Власть пса»;

Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Рейчел Зеглер, «Вестсайдская история»;

Лучшая актриса второго плана: Ариана Дебоус, «Вестсайдская история»;

Лучший фильм на иностранном языке: «Сядь за руль моей машины»;

Лучший анимационный фильм: «Энканто»;

Лучшая теледрама: «Наследники»;

Лучший комедийный сериал или сериал-мюзикл: «Хитрости»;

Лучший телефильм, мини-сериал или антология: «Подземная железная дорога»;

Лучшая мужская роль в драматическом сериале: Джереми Стронг, «Наследники»;

Лучшая мужская роль в комедийном сериале или сериале-мюзикле: Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»;

Лучшая мужская роль второго плана в сериале: О Ён Су, «Игра в кальмара»;

Лучшая мужская роль в телефильме или минисериале: Майкл Китон, «Ломка»;

Лучшая женская роль в драматическом сериале: Микаэла Джае Родригез, «Поза»;

Лучшая женская роль в комедийном сериале или сериале-мюзикле: Джин Смарт, «Хитрости»;

Лучшая женская роль второго плана в сериале: Сара Снук, «Наследники»;

Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале: Кейт Уинслет, «Мейр из Исттауна».

«Золотой глобус» присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года.

Недавно Иван Янковский рассказал, как снималась постельная сцена с Кристиной Асмус в фильме «Текст».

Фильмы,Дюна,Наследники,Билли Айлиш,Джейн Кэмпион,Джереми Стронг,Сара Снук,Кеннет Брана,Джейсон Судейкис,Ханс Циммер,Эндрю Гарфилд,Майкл Китон,Кристина Асмус,Николь Кидман,Кейт Уинслет,Иван Янковский,Уилл Смит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители