Фильмы, после которых вы будете долго "отходить"

Такие фильмы называют шедеврами. Они пробирают почти всех зрителей до глубины души настолько, что люди после просмотра пытаются отойти несколько дней. Такое случается только после просмотра хорошего кино — в этот момент вы понимаете, что все ваши мысли заняты только рассуждениями о фильме. Вы прокручиваете в голове сюжет или пытаетесь до конца разгадать мотивацию персонажей, а может кино побуждает вас на философские мысли?
Если вы уже пересмотрели все фильмы и различных списков, а вам нужно что-то новое для вдохновение, смотрите видео и ищите в нем фильмы для того, чтобы подумать о великом или загрузить свою голову чем-то на несколько дней вперед.