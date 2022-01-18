«Последний богатырь: Посланник тьмы» бьет кассовые рекорды

Сиквел «Последнего богатыря» появился в российском прокате 23 декабря. Его сборы превысили два миллиарда рублей меньше чем за месяц. Информация о сумме опубликована в открытом доступе на сайте Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

Фото: Кадр из фильма "Последний богатырь" Кадр из фильма "Последний богатырь"

«Последний богатырь: Посланник тьмы» – третий фильм о приключениях Ивана (Виктор Хориняк) из Москвы. И по результатам проката, он стал одним из самых кассовых в истории отечественного кинематографа. В совокупности три части франшизы принесли своим создателям почти шесть миллиардов рублей.