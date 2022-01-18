«Последний богатырь: Посланник тьмы» бьет кассовые рекорды

Сиквел «Последнего богатыря» появился в российском прокате 23 декабря. Его сборы превысили два миллиарда рублей меньше чем за месяц. Информация о сумме опубликована в открытом доступе на сайте Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
«Последний богатырь: Посланник тьмы» – третий фильм о приключениях Ивана (Виктор Хориняк) из Москвы. И по результатам проката, он стал одним из самых кассовых в истории отечественного кинематографа. В совокупности три части франшизы принесли своим создателям почти шесть миллиардов рублей.
Сюжет ленты отсылает зрителя к традиционным русским сказкам, где богатырь Иванушка проходит через испытания, чтобы спасти свою возлюбленную. В «Последнем богатыре» главный герой не только вытаскивает Варвару (Мила Сивацкая) из беды, но и борется с древним злом. А помогают ему в этом нелегком деле Баба-яга (Елена Яковлева), Кощей (Константин Лавроненко), Водяной (Сергей Бурунов), Колобок (Гарик Харламов) и волшебник Светозар (Тимофей Трибунцев).
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