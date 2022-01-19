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49 минут назад

Кадр дня: сцена из «Летят журавли», которую скопировал европейский фильм

Художественный фильм 1957 года режиссера Михаила Калатозова — единственная полнометражная картина из СССР, которая получила главный приз Каннского кинофестиваля. «Летят журавли» с огромным успехом прошел в кинотеатрах Франции: ленту посмотрело свыше 5,4 млн человек. Картина попала в страну еще до успеха фестиваля, благодаря чему права на прокат продавали по низкой цене.

Сцена из «Летят журавли», которую скопировали в Европе
Фото: Кадр из фильма «Летят журавли»Кадр из фильма «Летят журавли»

Французская военная драма «Долгая помолвка» вышла почти через полвека после «Летят журавли», в 2004 году. Картина с Одри Тату в сюжете и съемке перекликается с советским киношедевром. Главные героини — девушки, которые ждут любимых с войны. После новости о смерти общество говорит им жить дальше, но интуиция подсказывает, что суженый жив. У обеих героинь есть ритуалы: Матильда из «Долгой помолвки» загадывает, что ее если она успеет добежать до машины, то ее возлюбленный будет жить. Героиня советского фильма верит, что ей придет письмо, когда она досчитает до 50.

Неудивительно, что режиссер Жан-Пьер Жене процитировал «Летят журавли» не только в образах героев, но и в построении кадров.

Кадр из фильма «Долгая помолвка»

Недавно «Рамблер» рассказывал историю самой грандиозной декорации в истории кино.

Фильмы,Долгая помолвка,Летят журавли,Михаил Калатозов,
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