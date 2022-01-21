«НКВД в адидасах»: трейлер драмы о СССР разочаровал зрителей

20 января вышел трейлер драматического триллера «Капитан Волконогов бежал», мировая премьера которого состоялась в сентябре 2021. Картина претендовала на Золотого льва Венецианского кинофестиваля, получила приз зрительских симпатий на «Кинотавре». В главной роли — Юра Борисов, звезда нашумевших картин «Петровы в гриппе» и «Купе номер шесть». Рейтинг картины на портале «Кинопоиск» — 7, 9, оценка IMDb — 6. 80. Премьера в России назначена на 7 апреля 2022, но российские зрители нещадно критикуют картину в комментариях под трейлером.

Фото: Кадр из фильма «Капитан Волкогонов бежал» Кадр из фильма «Капитан Волкогонов бежал»

Сюжет: Довоенный СССР. У капитана Федора Волконогова безупречная репутация в правоохранительных органах. Внезапно капитана объявляют преступником, и чекисту приходится бежать. Ночью к Федору приходит лучший друг с того света и предупреждает, что тот попадет в ад. Однако шанс попасть в рай есть — если хотя бы одна из жертв пыток его простит.

Кадр из фильма «Капитан Волкогонов бежал»

Действие фильма происходит в 1938 году, времена сталинских репрессий. Однако и костюмы, и сюжет — не следование историческим фактам, а скорее фантазия на тему. Многим зрителям трейлера такое вольное прочтение не понравилось.

«Забористо и густо в головах у творцов замешано. Очередное киноподелие из параллельной кинематографической вселенной»;

«Стало совестливо и гадливо на душе. Как из душа окатило»;

«НКВДшники в адидасах ловять хипстеров троцкистов-зиновьевцев. Надо глянуть сей шедевр для усладу духовного и чувств возвышенного содержания»;

«Рвотный рефлекс после просмотра ролика»;

«Действие фильма происходит в больной голове режиссера»;

«Интересно, почему всегда фильмы, получившие западные призы, оказываются помоями? Есть хоть один фильм, который избежал такой судьбы?».

Конкретных претензий комментаторы не высказывали. Некоторые зрители предположили, что кино получится удачным, если действия происходят в альтернативной вселенной.

«Непонятно почему фильм презентуют здесь как реалистический. То, что мы видим в трейлере — это не довоенный СССР, а некая метафорическая гипербола. Что вроде „1984“ или текстов Сорокина. И в этом качестве возможно крут»;

«не ну если это будет про антиутопию в параллельной вселенной, то даже интересно будет посмотреть... но вот если скинов из 90-х в красных трениках портнут в 30-е годы, то тут уж Евген [обзорщик кино BadComedian — прим .ред .] развернется по полной»;

«Люди в комментариях оценивают весь фильм по одной минуте тизера. Если им дать "Голубое сало" Сорокина, они будут воспринимать его как псевдоученик истории. Что я могу сказать..? Да собственно нечего».

Но небольшая часть зрителей все же ждет премьеры.

«Жду фильм. Кастинг топовый, костюмы, цвет, Кукушкин как всегда инфернальный. Кайф. Жаль трейлер не очень содержательный. Меркулова и Чупов»;

«Давно жду этот фильм, выглядит жутко интересно! Надеюсь, что не разочарует»;

«Отличный трейлер, фильмом заинтересовался».