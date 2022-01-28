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2 часа назад

Джеймс Ганн рассказал о финале "Стражей галактики"

Американский режиссер Джеймс Ганн заявил, что третья часть кинофраншизы «Стражи Галактики» станет финальной картиной для нынешнего состава супергероев. Об этом он рассказал в интервью Deadline.

Джеймс Ганн рассказал о финале "Стражей галактики"
Фото: Кадр из фильма "Стражи галактики"Кадр из фильма "Стражи галактики"

Ганн признался, что последняя часть будет мрачной и одновременно масштабной. Известно, что работа над фильмом уже идет, а премьера запланирована на май 2023 года.

Режиссер также поделился, что работает над новой частью "Отряда самоубийц", однако соглашение о съемках еще не подписано.

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