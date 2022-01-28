Джеймс Ганн рассказал о финале "Стражей галактики"

Американский режиссер Джеймс Ганн заявил, что третья часть кинофраншизы «Стражи Галактики» станет финальной картиной для нынешнего состава супергероев. Об этом он рассказал в интервью Deadline.

Фото: Кадр из фильма "Стражи галактики" Кадр из фильма "Стражи галактики"

Ганн признался, что последняя часть будет мрачной и одновременно масштабной. Известно, что работа над фильмом уже идет, а премьера запланирована на май 2023 года.

Режиссер также поделился, что работает над новой частью "Отряда самоубийц", однако соглашение о съемках еще не подписано.