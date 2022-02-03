Фильмы, на которые не жалко потратить время

Иногда хочется достойно провести свободное время, но при этом не напрягать себя слишком сильно. Если вы думаете, что просмотр фильмов и сериалов — бессмысленное занятие, то вы очень ошибаетесь. Режиссеры давно снимают фильмы с глубоким смыслом, так что некоторые картины могут сравниться с достойными книгами. Сюжет может захватить вас настолько сильно, что вы не отлипнете от экранов.